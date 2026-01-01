Беспрозванных в новогоднем обращении назвал Калининградскую область одним из самых многонациональных регионов России

ВКонтакте

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил жителей региона с Новым годом. В видеообращении на фоне ёлки на площади Победы глава региона подчеркнул, что 2025 год был «ярким, насыщенным, интересным и одновременно непростым».

Губернатор перечислил знаковые объекты, которые введены в эксплуатацию в регионе. В их числе — корпус «Планета Океан» Музея Мирового океана, новый железнодорожный мост в Калининграде и филиал Третьяковской галереи.

Беспрозванных подчеркнул, что в каждом муниципалитете есть свои достижения. По его словам, это ремонт тротуаров, дорог, больниц, школ и детских садов.

«Мы все искренне любим наш Янтарный край и делаем жизнь в нём лучше и комфортнее. И гордимся нашими достижениями», — сказал глава региона.

Алексей Беспрозванных отметил, что 2026-й — год 80-летия образования Калининградской области. Он подчеркнул, что она — «живое воплощение единства народов, один из самых многонациональных регионов России».

В заключение губернатор пожелал калининградцам, чтобы сбылись их самые заветные мечты.