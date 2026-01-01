Минималка, тарифы, налоги и льготы: 33 важных нововведения, которые ждут калининградцев в январе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Пенсии, зарплаты, пособия и льготы

1. В Калининградской области минимальный размер оплаты труда вырастет до 28 000 рублей в месяц. Прожиточный минимум в регионе для трудоспособного населения повысится до 21 263 руб., для пенсионеров — до 16 776 руб., для детей — до 18 922 руб.

2. Страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца будут проиндексированы на 7,6%.

Стоимость одного балла индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) вырастет с 145,69 до 156,76 руб.

3. Каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих двух и более детей, при определённых условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между уплаченным по ставке 13% НДФЛ и тем, сколько бы человек заплатил, если бы налог составлял 6%.

4. Увеличивается с 50 тыс. руб. до 1 млн руб. необлагаемая НДФЛ сумма корпоративных выплат сотрудникам на ребёнка. Это поддержка, которую работодатели могут оказывать работникам в течение первого года после рождения, усыновления ребёнка или установления опеки над ним.

5. Стартует пилотный проект, который даст возможность самозанятым добровольно делать ежемесячные взносы в Социальный фонд России, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности. Присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года включительно. Размер выплаты будет зависеть от стажа и страховой суммы.

6. Социальный фонд будет уведомлять семьи о перечислении материнского капитала на выбранное направление в месячный срок. В случае ежемесячных выплат — в течение месяца после перечисления последней из них. Таким образом, семьям будет легче узнать, сколько средств из маткапитала потрачено, на какие цели и сколько осталось.

7. Для многодетных родителей не будет ограничений на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до полутора лет. Также для них расширяются налоговые льготы.

8. Для матерей-героинь устанавливаются дополнительные социальные гарантии:

бесплатно получать лекарства по рецептам из государственных и муниципальных медучреждений; раз в год получать путёвку в санаторий вне очереди; не платить за жильё и ЖКУ, не делать взносы на капремонт; не оплачивать сигнализацию вневедомственной охраны и домашний телефон; бесплатно получить земельный участок в городской или сельской местности; бесплатно пользоваться общественным транспортом, а раз в год — безвозмездно ездить в двухместном купе, в каюте первого класса, на самолёте или междугороднем автобусе (туда и обратно); бесплатно проходить в бизнес-залы; бесплатно получить профессиональное образование.

Часть льгот можно заменить на ежемесячную денежную выплату в 72 403,79 рубля. Она будет ежегодно индексироваться. Также матерям-героиням положена пенсия в размере 415% социальной.

9. При назначении пенсий за выслугу лет добровольцам — участникам СВО, которые на день увольнения со службы имели менее 20 лет выслуги, будут засчитываться периоды пребывания в добровольческих формированиях. Расчёт будет вестись из соотношения два дня пребывания в добровольческом формировании за один день службы. Также установлены льготы за выполнение задач в особых условиях.

10. Демобилизованные участники СВО смогут воспользоваться социальным контрактом, чтобы начать свой бизнес. Помощь будет оказываться без проведения оценки среднедушевого дохода.

11. Участники СВО и члены их семей смогут обратиться за кредитными каникулами до 31 декабря 2026 года. Для них введены льготы по транспортному и земельному налогам.

Налоги и пошлины

12. Ставка НДС повышается с 20 до 22%. Льготная ставка в размере 10% сохранится для социально значимых товаров.

13. Изменятся условия применения упрощённой и патентной систем налогообложения.

14. Вводится освобождение от НДС процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, начисляемых банками.

15. Вводится возврат НДФЛ с расходов на физкультурно-оздоровительные услуги для родителей-пенсионеров.

16. Для иностранных агентов вводится единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%. Также иноагенты лишены ряда налоговых льгот.

17. Факт учёта организаций, предпринимателей и граждан в налоговых органах теперь подтверждается выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Она заменит свидетельство и уведомление о постановке на учёт (ИНН). Выданные ранее документы менять не придётся, они сохраняют свою силу.

18. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) пошлины можно будет подавать через «Госуслуги» или региональные порталы аналогичных сервисов.

19. Вступают в силу новые правила борьбы с финансовыми преступлениями. В список признаков, которые финансовые организации вправе расценить как мошеннические, включены:

операции по крупным переводам через СБП самому себе — от 200 тысяч рублей;

последующий перевод третьему лицу;

смена номера телефона для входа в онлайн-банк;

информация о том, что у клиента поменялся смартфон или используется нетипичный интернет-провайдер.

Обучение

20. Федеральный бюджет будет оплачивать проживание и питание детей в интернатах федеральных образовательных организаций в сфере искусств. До этого финансирование шло за счет средств их родителей и внебюджетных средств образовательных организаций. Закон направлен на поддержку талантливых детей и снижение финансовой нагрузки на их родителей.

21. Выпускники девятых классов общеобразовательных школ, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня. Список определят региональные власти.

Воинский призыв

22. Призыв граждан на военную службу будет в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Отправка призывников в вооружённые силы будет два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

23. Вводятся круглогодичные штрафы за неуведомление военкомата о переезде. Они составят от 10 до 20 тысяч рублей, если с момента выезда прошло более чем три месяца, а уведомления не было.

Реклама

24. Реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, не должна содержать гарантии или обещания освободить гражданина от денежных обязательств или призыв их не исполнять. Также в ней обязаны упоминать о негативных последствиях банкротства.

Контроль за коррупцией

25. Чиновникам разрешено не подавать ежегодные декларации о доходах и имуществе. Такие документы будут запрашивать только при поступлении на госслужбу и приём на работу в ряд организаций. Декаларации обязательны, если сделки в несколько раз превышают совокупный доход чиновника, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей за три года.

Авто

26. Ставки утилизационного сбора на автомобили будут проиндексированы на 10—20%.

27. Отменяется автоматическое продление водительских удостоверений, срок действия которых истёк с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года. Права заменить можно без сдачи экзаменов. Однако потребуется предъявить медицинскую справку об отсутствии у водителя противопоказаний на управление автомобилем.

28. Вводятся новые дорожные знаки. В частности, это вертикальный знак «Стоп-линия» (6.16.1). Он появится в тех местах, где невозможно нанести обычную горизонтальную разметку, к примеру зимой или на временных схемах. Также вводится знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1). Он предупреждает водителей, что в этом месте дорогу часто переходят люди с нарушениями слуха.

29. Вырастет стоимость проведения технического осмотра для автомобилей. Предельный размер платы за услугу в среднем увеличится на 12%.

Туризм

30. С 20 января выезд детей в Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Абхазию и Южную Осетию будет возможен только по загранпаспорту. Свидетельства о рождении больше не применяются. Те, кто выехал в эти страны до 20 января по свидетельству о рождении, могут вернуться в Россию беспрепятственно.

Алкоголь

31. Приказом Минфина РФ увеличиваются минимальные розничные цены на крепкий на алкоголь:

0,5 литра водки — 409 руб. (сейчас 349 руб.);

0,5 литра бренди — 605 руб. (сейчас 472 руб.);

0,5 литра коньяка или виски выдержкой не менее трёх лет — 755 руб. (сейчас 651 руб.)

Стоимость ЖКХ

32. Коммунальные тарифы в Калининградской области повысятся на 1,7%. Предельный индекс изменения платы за услуги ЖКХ установлен указом губернатора региона.

Профессии

33. Вступают в силу изменения в Общероссийский классификатор профессий. В перечень войдут такие из них, как коуч, спа-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, копирайтер, ландшафтный дизайнер, писатель и др. Это позволит легализовать трудовой стаж, что важно для пенсионных накоплений.