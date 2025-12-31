ВКонтакте

На территории Литвы не будет войны, если Вильнюс не станет блокировать Калининград. Об этом заявил экс-министр иностранных дел республики Повилас Гилис, сообщает в среду, 31 декабря, «Спутник Литва».

Бывший глава МИД Литвы, который занимал эту должность с 1992 по 1996 годы, подчеркнул, что строительство военных полигонов в районе Сувалкского коридора не имеет смысла. По его словам, для своей безопасности Вильнюсу необходимо налаживать отношения с Россией и Белоруссией.

«Корни ошибочного решения по поводу полигона в Капчяместисе лежат не на микроуровне, а в непонимании ситуации на макро- и мегауровнях. Из этого непонимания возникает предположение, что Литве «нужны» полигоны. Потому что «война» точно будет». Однако, трезво оценив ситуацию, станет ясно, что строительство полигонов, как только утихнет истерия войны, не будет иметь военного смысла. Как и зубы дракона или заболачивание восточной границы», — подчеркнул Гилис.