Калининградский губернатор Беспрозванных исполнил желания двух детей из Херсонской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных передал подарки к Новому году двум детям Херсонской области в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом в среду, 31 декабря, сообщает ТАСС.

«Павлу Прудникову 5 лет, он из пгт Аскания Нова. В своём письме на сайте акции мальчик написал, что хочет игрушечную железную дорогу и плюшевого друга. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных снял с ёлки желание и подготовил подарок. Добрые дела руководителя самого западного региона России не остановились. 8-летняя София Сидоренко, уроженка г. Алешки, получила от Алексея Беспрозванных плюшевого друга Стича — Ангела, игрушечный домик для кукол и набор для изготовления браслетов и украшений», — говорится в сообщении.