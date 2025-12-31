Новогодняя ночь в Калининградской области обещает быть самой морозной с начала зимы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области новогодняя ночь будет самой холодной с начала зимы. Об этом в среду, 31 декабря, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным наблюдателей, выхолаживание арктической воздушной массы приводит к быстрому понижению температуры. В 17:00 на метеостанции Черняховска зафиксирована температура -11,2°С, в Калининграде -5,7°С.

Ночью воздух по области остынет до -10...-14°С — особенно на востоке региона. Но уже во второй половине ночи температура будет подниматься, отмечают в телеграм-канале.

С утра ожидается усиление ветра до 15-18 м/с в Калининграде и области и до 19-22 м/с на побережье. Днём 1 января в регионе прогнозируется снегопад, местами с метелью. До воскресенья может выпасть ещё около 30 мм осадков, а на побережье — до 50 мм.

С вечера 1 января и до 3 января ожидается слабая оттепель — 0...+2°С. Затем вновь могут наступить холода -1...-5°С. На дорогах вероятна гололедица.