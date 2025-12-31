В Советске всю ночь в Новый год на центральной площади будет играть диджей

ВКонтакте

Глава Советска Аркадий Данилов пригласил всех встретить Новый год в городе. Об этом в среду, 31 декабря, руководитель муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.

«Приятно получать подарки в Новый год, — отметил он. — Вдвойне приятно, когда они для всех горожан. Обновили, так полюбившуюся всем нашим жителям, фотозону. Так что в новогоднюю ночь приглашаю ещё раз прогуляться по городу и сделать несколько романтичных фото. Тем более, что в новогоднюю ночь до 3:00 и только для вас на площади Ленина будет играть диджей. Обещает красивую, романтичную, новогоднюю музыку».