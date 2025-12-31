Очевидцы: в Калининграде дорогу к резиденции Деда Мороза перекрыли из-за провала (фото)

ВКонтакте

В Калининграде перекрыли проезд по Солнечному бульвару на острове Октябрьском — дороге-дублёру Аллеи Чемпионов, ведущей в сторону стадиона и резиденции Деда Мороза. Об этом в среду, 31 декабря, «Клопс» сообщили очевидцы.

Под мостом, на котором проходит вторая эстакада, со стороны движения к стадиону, установлены знак «кирпич» и бетонные блоки. Проезд в этом направлении полностью закрыт.

Несмотря на ограничения, многие автомобилисты пытаются объехать перекрытие — выезжают на тротуар и используют парковку, чтобы попасть дальше по маршруту.

В администрации резиденции Деда Мороза калининградцам сообщили, что дорогу закрыли из-за провала. При этом увидеть место ЧП сейчас невозможно: участок полностью занесло снегом.