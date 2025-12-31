В Калининграде в одном из продуктовых выстроилась огромная очередь за готовыми салатами (видео)

ВКонтакте

В Калининграде в одном из продуктовых магазинов выстроилась огромная очередь за готовыми салатами. Об этом «Клопс» сообщила покупательница.

За салатами к Новому году калининградцы рванули в среду, 31 декабря. По словам очевидцев, очередь как заканчивается, так и пополняется. «Я туда поехала потому, что откладывать всё на последний момент — моё кредо, так уж повелось. Обстоятельства могут измениться, что-то отменится. Чувствуется, что все покупатели на нервах. Кроме салатиков, разлетаются багеты. Вокруг витрины именно с ними ажиотаж», — говорит покупательница.

По словам девушки, в магазине среди сотрудников царит дружелюбная атмосфера. «Одну продавщицу буквально заставляли пойти «пообедать» или «хотя бы чаю попить». Громко об этом просили. Шутят между собой, бодрые. Впечатлило, как работают кассирши: спокойно, уверенно, со знанием дела. Как будто каждый их рабочий день — 31 декабря», — делится впечатлением покупательница.

Салаты накладывают и готовят довольно быстро. В большой очереди нужно постоять 10-15 минут.