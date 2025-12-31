ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде заблокировано движение трамваев №3 и 5. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация».

На улице Железнодорожной произошло ДТП с участием трамвая маршрута №3. Поэтому заблокировано движение остальных трамваев. Транспорт временно следует в объезд по ул. Октябрьской — ул. Аллея Смелых до конечной станции «Ул. Дюнная». Исключено движение по ул. Багратиона и Ленинскому проспекту.

На Фестивальной аллее, заблокировано движение трамваев маршрута №5 из-за технической неисправности одного из них. Общественный транспорт следует с ул. Черняховского до конечной станции «Парк «Центральный». Исключено движение по проспекту Советскому, ул. Фестивальной аллеи.