Алексей Беспрозванных вручил жилищные сертификаты 11 врачам. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Документ даёт право на единовременную выплату в 2,5 миллиона рублей для покупки квартиры. «Благодаря этому возможность приобрести жильё, используя сертификат, получил опытный участковый врач-терапевт, переехавший в регион из Луганской области и отработавший здесь уже 10 лет, Анатолий Шкиря. Документы на улучшение жилищных условий 30 декабря получили пять врачей, пять фельдшеров и одна медсестра из лечебных учреждений региона», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор сообщил, что в этом году была изучена общая потребность в обеспечении жильём сотрудников социальной сферы региона: педагогов, врачей, работников культуры. В регионе с целью привлечения иногородних специалистов в медучреждения, в том числе оказание помощи с переездом, с жильём и материальная поддержка. На любом этапе медики могут рассчитывать на содействие в оформлении документов для работы, с обеспечением мест для их детей в дошкольных учреждениях.