Лайнер кружит над Храброво и улетает: калининградцы не могут улететь домой на Новый год из Санкт-Петербурга уже третий день (видео)

Калининградцы не могут улететь домой на Новый год из Санкт-Петербурга уже третий день. Об этом «Клопс» рассказал пассажир задержанного рейса Александр.
Рейс компании Nordwind был намечен на 29 декабря. С того момента начались переносы и обратные возвраты в Северную столицу. «Якобы Храброво не даёт разрешения на посадку. Самолёт долетает до Калининграда, кружит и летит назад», — говорит пассажир.
В авиакомпании точной причины возврата рейса в Санкт-Петербург не называют. «То ветер боковой, то гололёд и неубранная полоса в Храброво», — рассказывает Александр. В петербургском аэропорту представители авиакомпании грубо общались с пассажирами задержанного рейса: кричали и хамили.
За эти дни пассажирам предоставили два ваучера на питание на 500 рублей и отель на пять часов. «Всю ночь мы ожидали чуда, сидя в аэропорту Пулково», — говорит мужчина.
Как рассказывает Александр, люди просто хотят вернуться домой, в Калининград, чтобы отпраздновать праздник с семьёй, а не в зале ожидания Пулково.