Лайнер кружит над Храброво и улетает: калининградцы не могут улететь домой на Новый год из Санкт-Петербурга уже третий день (видео)

Калининградцы не могут улететь домой на Новый год из Санкт-Петербурга уже третий день. Об этом «Клопс» рассказал пассажир задержанного рейса Александр.

Рейс компании Nordwind был намечен на 29 декабря. С того момента начались переносы и обратные возвраты в Северную столицу. «Якобы Храброво не даёт разрешения на посадку. Самолёт долетает до Калининграда, кружит и летит назад», — говорит пассажир.