Названы лучшие актёры и актрисы года: что почитать в свежем номере «Калининградской антенны»

Названы лучшие актёры и актрисы года. Сайт «Кино-Театр.Ру» опубликовал традиционные рейтинги. Лидер среди актёров – Дмитрий Паламарчук, серебро у Сергея Жаркова, бронза у Юры Борисова. Также в списке Антон Батырев, Павел Прилучный, Иван Колесников, Антон Васильев, Станислав Бондаренко, Пётр Рыков, Антон Хабаров.

Среди российских актрис на первом месте Карина Андоленко. Далее следуют Мария Куликова, Ника Здорик, Евгения Добровольская (её не стало 10 января 2025 года), Екатерина Стулова, Ольга Павловец, Яна Кошкина, Карина Разумовская, Евгения Шахнович и Марина Александрова.

Звание самого популярного кинопроекта получила драма «Август», на втором месте — «Пророк. История Александра Пушкина», замыкает тройку «Батя-2. Дед». Помимо них, в хит-параде оказались «Кракен», «Алиса в Стране чудес», «В списках не значился», «Роднина», «Группа крови», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Жизнь по вызову. Фильм».

