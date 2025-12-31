Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у известной певицы и телеведущей об итогах года и закулисье программы «Кто хочет стать миллионером»

ВКонтакте

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Анна Асти стала наставницей «Голоса» (12+).

Анна Курникова стала мамой в четвёртый раз.

Модные ёлочки и трендовые украшения интерьера.

Музыкальный спектакль «Ночь перед рождеством». (6+)

Завершаем встречу Нового года чаепитием с домашними лакомствами: тарт татен с грушами; галета со сливами и корицей на творожном тесте; панакота в стаканчиках.

Гороскоп для всех знаков зодиака.

Программа телепередач на неделю с 5 по 11 января.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».