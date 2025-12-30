«Ночью временами снег, местами сильный, местами метель»: в МЧС предупредили калининградцев об обильных осадках

ВКонтакте

Снежный конвейер над Калининградской областью переходит в круглосуточный режим. В МЧС предупредили жителей региона об обильных осадках в среду, 31 декабря.

«Ночью временами снег, местами сильный, местами метель, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 13-18 м/с, на побережье местами до 19 м/с, днём северный 5-10 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

На дорогах области образуется гололедица. Температура воздуха ночью -2…-7°С, днём 0…-5°С.