Уборка снега — ручная работа: Дятлова рассказала, куда в первую очередь направляют десант дворников

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде для уборки снега пришлось арендовать технику и нанимать дворников. Об этом в своём телеграм-канале написала глава городской администрации Елена Дятлова во вторник, 30 декабря.

«Весь день наши сотрудники «Чистоты», муниципальных учреждений с помощью техники и вручную убирают снег с дорог, тротуаров, городских территорий, проводят противогололёдную обработку, убирают поваленные сильным ветром деревья. Для усиления на время непогоды дополнительно взяли в аренду спецтехнику, привлекли рабочих по срочным трудовым договорам», — написала чиновница.

По словам Дятловой, в первую очередь десант дворников выходит на улицы с наибольшей интенсивностью движения и максимальной загрузкой общественного транспорта, опасные участки с подъёмами и спусками, а также лестницами.

«Планы на ночь — продолжать уборку территорий города, тем более по прогнозу сильные осадки ещё не заканчиваются», — отметила глава городской администрации, поблагодарив дворников за их самоотверженный труд.