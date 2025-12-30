Янтарный Фаберже: в Калининграде изготовили 50 эксклюзивных наборов с ёлочными игрушками (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ювелиры Калининградского янтарного комбината изготовили 50 эксклюзивных наборов с ёлочными игрушками. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия во вторник, 30 декабря.

В каждом комплекте по три разные фигурки, сделанные вручную. На одного персонажа у мастера уходило до 8 часов кропотливой работы. В первом наборе собраны: Дед Мороз, Снегурочка и ель, во втором — Щелкунчик, Балерина и Мышиный король, в третьем — Санта-Клаус, Снеговик и шишка. Высота игрушек составляет от 3 до 7 сантиметров, а вес — от 10 до 20 граммов.

«Янтарь имеет органическое происхождение и требует бережного обращения. Специалист по художественной резьбе, как скульптор, работает аккуратно, тщательно отсекая всё лишнее. При ручном изготовлении нужна особая точность. Это очень кропотливая, эксклюзивная работа, в результате которой создаются уникальные изделия», — рассказала технолог Калининградского янтарного комбината Ирина Кузнецова.