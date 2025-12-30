Дятлова дала сутки на то, чтобы зелёный «шакотис» на пл. Победы снова стал «конфеткой-ёлочкой»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Елена Дятлова дала сутки на то, чтобы подрядчик, устанавливавший ёлку на пл. Победы, привёл главный символ Нового года в порядок. Об этом глава городской администрации сообщила в своём телеграм-канале во вторник, 30 декабря.

«Как только ветер стих и стало возможным поднять автовышку, подрядчик приступил к осмотру конструкций главной городской ели. Поставила им задачу в течение суток восстановить её, чтобы уже 31 декабря она вновь засияла во всей своей красе, радуя жителей и гостей города», — написала Дятлова.