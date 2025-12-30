Двое жителей Калининградской области перешли на сторону Украины и устроили 20 диверсий, их посадили на 18-24 года

ВКонтакте

Двоих жителей Калининградской области осудили за проведение диверсий под руководством Украины. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в 2023 году местный житель через мессенджер связался с представителем главного управления разведки Украины и выступил добровольцем в организации преступлений против безопасности России.

По указке кураторов он шпионил и создал группу из пяти человек, которые поджигали объекты инфраструктуры, средств связи и транспорта, а также устроили более 20 диверсий в Краснодарском, Алтайском краях, Калужской, Липецкой, Томской, Свердловской, Архангельской областях и других регионах. Кроме того, будучи работником оператора сотовой связи, мужчина за вознаграждение передавал третьим лицам персональные данные абонентов.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Балтийский флотский военный суд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 1, 2 ст. 281.3 УК РФ («Организация диверсионного сообщества и участие в нём»), ч. 4 ст. 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»), ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Гособвинение поддержала начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Нина Мазур.

Мужчину оштрафовали на 800 тысяч рублей, лишили свободы на 24 года, шесть из которых он проведёт в тюрьме. Одному из сообщников вынесли приговор в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием трёх лет в тюрьме и штрафа в 200 тысяч рублей. Наказание ждало и других соучастников.