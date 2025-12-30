В Светлогорске шторм повалил около десятка деревьев, горожан и туристов просят гулять осторожно

ВКонтакте

Сильный ветер повалил в Светлогорске около десяти деревьев. Об этом сообщает администрация городского округа во вторник, 30 декабря.

Один из стволов рухнул на проезжую часть улицы Ленина и перекрыл движение транспорта около дома №14. Сотрудники «Спецремтранса» с раннего утра убирают снег и борются с наледью. По дорогам ездят бобкэты, трактор с щёткой и другая техника.

«Будьте предельно осторожны на улице. Бушует штормовой ветер. Не паркуйте машины рядом с деревьями и не гуляйте в лесном массиве. Это опасно. Если вы станете свидетелем ЧС, звоните в службу спасения «112» или ЕДДС: 8 (4015) 32-05-18 и 8 (4015) 32-06-66», — предупредили власти.