«Без мата не опишешь»: калининградцы встали в 10-балльных пробках из-за бушующей непогоды

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Последний рабочий день 2025 года закончился для калининградцев 10-балльными пробками и множеством аварий. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Карты» во вторник, 30 декабря.

Всего насчитывается 10 ДТП: на пересечении Карташева и Балтийского шоссе, на развязке Большой окружной, Северного обхода и Советского проспекта, кольце на Генерала Челнокова, Гайдара, Маршала Борзова, Черняховского, 9 Апреля, проспектах Мира и Московском.

«Ну тут без мата не опишешь. Просто ужас какой-то. Ветрище дикий, все стоят как вкопанные, аварий полно. До дома буду добираться час точно. Хотя больше всего жалко пешеходов, конечно. Им вообще на своих двоих надо в метель домой топать и умудриться не упасть», — сетует одна из калининградских автомобилисток.

По информации Центра организации движения и пассажирских перевозок, авария на пересечении Черняховского и Сергеева перекрыла дорогу трамваям №3 и 5 в обоих направлениях. Общественный транспорт следует в объезд через площадь Победы, Ленпроспект и Шевченко.

Упавшее дерево на Чекистов перерыло дорогу автобусам №27 и 28. Оба маршрута пустили по Борзова, исключено движение по Красной, Чекистов и Каштановой Аллее.