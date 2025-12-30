Цены взлетели в два раза: калининградцы — о стоимости такси в последний рабочий день перед Новым годом

ВКонтакте

В преддверии новогодних праздников в Калининграде резко выросли цены на такси. Пассажиры предполагают, что на прайс в последний рабочий день 2025-го мог повлиять и снегопад. В ситуации разобрался «Клопс».

По словам горожан, поездки, которые ещё недавно стоили в районе 200–300 рублей, сейчас обходятся вдвое дороже. Некоторые маршруты обходятся пассажирам в тысячу и более рублей.

раньше за путь от начала улицы Грига до центра города таксисты брали 230 рублей, сейчас — 495 рублей;

за поездку от Машиностроительной до площади Победы вместо привычных 405-415 рублей теперь приходится заплатить 604 рублей;

маршрут от улицы Разина до стоматологии на Нарвской («Центродент») подорожал в несколько раз: 629 рублей вместо привычных 185 рублей,

дорога от пожарной части на Нарвской до кинотеатра «Заря» на проспекте Мира выросла в цене с 238 до 597 рублей.

рекордный разлёт — на маршруте от Новгородской до Советского, 13: поездка оценивается в 1045 рублей, хотя ещё накануне стоила 421 рублей.

Использующие приложения калининградцы заметили, что чем больше снега выпадает, тем сложнее подобрать машину по адекватной цене. При этом даже при высокой стоимости сервисы могут не находить такси сразу — в пригороде ожидание затягивается до 40 минут. В домовых чатах соседи всё чаще обмениваются просьбами подбросить до центра.

Как объяснили «Клопс» в региональном профсоюзе такси, цены выросли из-за повышенного спроса и пробок. Кроме того, на стоимость сильно влияет и наличие свободных автомобилей в районе вызова.