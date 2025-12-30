14:25

Два калининградских рейса стали самыми просматриваемыми в мире

Иллюстрация: скриншот сервиса Flightradar

Два калининградских рейса попали в пятёрку самых просматриваемых в мире. Об этом говорят данные сервиса Flightradar

За рейсом SDM6309 из Москвы в Храброво одновременно следят более 3,3 тысячи человек. Этот маршрут стал лидером рейтинга. Четвёртую строчку занял саомлёт PBD529 из Санкт-Петербурга. За его пережвижением наблюдает 901 человек. Причиной такой заинтересованности стали массовые задержки из-за сильного ветра. 

В Храброво из-за сильного ветра задерживаются 55 рейсов, ещё 6 отменили. Ситуацию контролирует прокуратура

