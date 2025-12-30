Два калининградских рейса стали самыми просматриваемыми в мире

ВКонтакте

Два калининградских рейса попали в пятёрку самых просматриваемых в мире. Об этом говорят данные сервиса Flightradar.

За рейсом SDM6309 из Москвы в Храброво одновременно следят более 3,3 тысячи человек. Этот маршрут стал лидером рейтинга. Четвёртую строчку занял саомлёт PBD529 из Санкт-Петербурга. За его пережвижением наблюдает 901 человек. Причиной такой заинтересованности стали массовые задержки из-за сильного ветра.