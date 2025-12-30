В мэрии Калининграда прокомментировали ситуацию с падением части ёлки на площади Победы

Администрация Калининграда передала подрядчику информацию о том, что верхушка главной ёлки на площади Победы упала. Компания в курсе ситуации, но пока продолжается снежный залп, рабочие не могут подняться на конструкцию, чтобы выяснить причину неприятности, сообщили «Клопс» в пресс-службе администрации.
До улучшения погодных условий восстановительные работы не проводятся. В городе сильный ветер, метеорологи ранее предупреждали о неблагоприятных погодных условиях. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и держаться подальше от высоких конструкций и шатких декораций.
«Часть людей в ужасе разбегается, часть — делает селфи. Там вообще небезопасно, ветер очень сильный», — рассказал один из очевидцев падения. По его словам, на площади практически невозможно открыть глаза из-за бурана, фонарики шатра повисли. Гирлянды, которые крепились к верхушке, теперь тоже болтаются в воздухе. Некоторые прохожие пытаются отогнать других от опасной зоны, но слушаются не все — многие стремятся подойти поближе ради эффектного фото.
Во вторник днём, 30 декабря на площади Победы в Калининграде из-за шквалистого ветра пострадали новогодние украшения: с искусственной ёлки сорвало верхушку, шатёр рухнул, гирлянды перепутались.
Прошлым ёлкам тоже доставалось от зимних штормов. Так в 2011-м Калининграде огородили площадь из-за угрозы падения новогодней елки, а в 2005-м ёлка и вовсе упала.