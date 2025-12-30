С 10 января проезд на пароме до Балткосы подорожает до 250 рублей

В январе 2026 года проезд на пароме до Балтийской косы подорожает до 250 рублей. Приказ о предельной стоимости перевозок подготовила региональная Служба по государственному регулированию тарифов.
С 10 января будут действовать следующие цены:
- пассажир (взрослый или ребёнок старше 6 лет) — 250 рублей;
- пассажир с велосипедом — 300 рублей;
- мотоцикл, грузовой мотороллер, квадроцикл — 650 руб.;
- мотороллер, мотоскутер — 550 руб.;
- автомобиль, микроавтобус, автобус с разрешённой макс. массой до 1,5 т — 800 руб.;
- автомобиль, микроавтобус, автобус с разрешённой макс. массой до 2,0 т — 1 000 руб.;
- автомобиль, микроавтобус, автобус с разрешённой макс. массой до 2,5 т — 1 300 руб.;
- автомобиль, микроавтобус, автобус с разрешённой макс. массой до 3,0 т — 1 800 руб.;
- автомобиль, микроавтобус, автобус с разрешённой макс. массой до 3,5 т — 2 300 руб.;
- грузовой автомобиль, автобус, трактор, спецтехника с общей массой до 12 т — 5 700 руб.;
- грузовой автомобиль, автобус, спецтехника с общей массой более 12 т — 8 250 руб.;
- прицеп с максимальной массой до 750 кг — 600 руб.;
- прицеп с максимальной массой от 751 кг до 1500 кг — 950 руб.;
- прицеп для перевозки автомобилей и другие прицепы от 1 501 кг до 2 500 кг — 1 450 руб.;
- прицеп или полуприцеп с максимальной массой от 2 501 кг — 3 150 руб.;
- доплата за негабаритный груз на прицепе или полуприцепе (если груз выступает более чем на 1 метр за габариты прицепа вперёд, назад или вбок). Доплачивается к основному тарифу за автомобиль с прицепом — 3 150 руб.;
- крупное животное (лошадь, корова и т.п.) — 660 руб.;
- аренда парома (заказной рейс) по маршруту Балтийск — Балтийская Коса — 21 000 руб.
Дети до 6 лет могут пользоваться паромом бесплатно.
С 7 января по 31 декабря 2025-го тариф на проезд для пассажира парома установили на отметке в 210 рублей на человека.