От 30 минут до 28 часов: ситуацию с задержкой самолётов Храброво взяла на контроль прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Храброво. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 30 декабря.

«В связи с поздним прибытием воздушных судов и неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Храброво задерживается вылет 19 рейсов из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Пермь, Калугу, Екатеринбург, Череповец и Минск. Кроме того, отменены 3 рейса в Москву и Санкт-Петербург. Время задержек составляет от 30 минут до 28 часов», — говорится в сообщении.

Прокуратура следит за тем, чтобы пассажиров предоставили все услуги, предусмотренными федеральными авиационными правилами. Мобильная приёмная работает круглосуточно. В случае нарушений пассажиры могут обратиться по телефону: +7 (911) 973-22-00.