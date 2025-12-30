В Калининграде частный перевозчик лишился маршрута, автобусов на линии сразу стало больше

ВКонтакте

Городской маршрут №39 «ул. Аксакова — ул. Павлика Морозова» в Калининграде теперь обслуживает новый перевозчик. Вместо частного ИП «Койков К. Т.» на линию вышло муниципальное АО «Калининград-ГорТранс», рассказали «Клопс» в администрации.

По состоянию на вторник, 30 декабря, на маршруте в режиме реального времени задействовано шесть низкопольных автобусов МАЗ-203. Это означает, что весь подвижной состав теперь адаптирован для маломобильных пассажиров и удобен для посадки с детскими колясками.

При разработке маршрутной сети было объявлено, что 39-й должны обслуживать семь единиц. Однако в последнее время, по словам пассажиров, на маршруте было «дай бог два автобуса». Причины смены оператора официально не названы, однако жалобы на обслуживание шли постоянно.