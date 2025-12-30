Кадровые перестановки и скрытая угроза: политические итоги 2025 года в Калининградской области

В Калининградской области в 2025 году не было больших выборов. Но это не означает, что на политическом фронте региона царило затишье. О наиболее значимых событиях в сфере политики — в обзоре «Клопс».
Бой с тенью
В уходящем году областные власти столкнулись с неожиданным противником. Неизвестные лица активно вбрасывали в информационное пространство различного рода фейки.
Пресс-служба губернатора и лично Алексей Беспрозванных не успевали выдавать опровержения того или иного фальшивого утверждения. Вот лишь некоторые заголовки новостей:
- В Калининградской области начали распространять фейковое письмо о передаче квартир участникам СВО;
- В Калининградской области в интернете начали распространяться новые фейки от имени губернатора;
- Власти предупредили о видеофейке с участием Беспрозванных, который рассказывает о диверсантах в Калининградской области;
- В соцсетях пустили слух о задержке зарплат учителям в Калининградской области, власти назвали «документ» фейком;
- Минприроды Калининградской области предупреждает о распространении в интернете фейковой информации;
Досталось даже главе администрации Елене Дятловой. Неизвестные распространили фейк о том, что сити-менеджер якобы закрывает порт.
Кавардак с фальшивками дошёл до того, что Беспрозванных на своей первой за полтора года работы пресс-конференции уделил этой проблеме особое внимание. Губернатор заявил, что провокации удалось пресечь благодаря взаимодействию со СМИ, не допускающими распространения недостоверной информации.
Кадры и за кадром
Разгул фейков очевидно стал одним из маркеров напряжённой ситуации во внутриполитической жизни региона. Это привело к кадровым изменениям в правительстве Калининградской области.
Летом стало известно о назначении главы администрации Черняховска Сергея Булычева вице-премьером регионального правительства. Было объявлено, что в сфере его полномочий — курирование министерства по муниципальному развитию и внутренней политике, минконтроля, службы гостехнадзора, а также вопросы поддержки СВО.
Сергей Булычев — ветеран калининградской политики. Он был спикером областной думы, министром развития инфраструктуры и внутренней политики.
В ноябре Булычева повысили до заместителя губернатора. Это новая для Калининградской области должность. Раньше вице-губернаторов не было, были только вице-премьеры.
Разницы вроде бы и нет, потому что губернатор одновременно занимает должность председателя облправительства. Но если совмещать перестанет, тогда различие, конечно, проявится.
В структуре управления региона введена должность ещё одного заместителя губернатора. Её заняла руководитель аппарата Беспрозванных Наталья Шимченок, которая переехала в Калининград вместе со своим шефом.
Появилась также беспрецедентная должность первого заместителя губернатора. Её занял бывший глава правительства Тульской области Валерий Шерин. Он также работал в Роскосмосе и руководил горно-металлургическим комплексом Донбасса.
Объясняя перестановки, Беспрозванных заявил, что «новая структура позволит перестроить управленческие процессы, сделать их эффективнее и повысить контроль за реализацией проектов». Почему нельзя было справляться прежними механизмами, которыми достаточно эффективно пользовались предыдущие губернаторы, осталось за кадром.
Назначения и рокировки
Если необходимость перестановок и введения новых должностей в региональном правительстве никак толком не объяснялась, то с изменениями в руководстве муниципалитетов как раз всё понятно. В ряде районов сменились главы администраций, которые теперь получили статус руководителей муниципалитетов.
Причины кадровых перестановок были разными. В двух — Балтийске и Зеленоградске — прежние руководители Сергей Мельников и Сергей Кошевой стали фигурантами уголовных дел. В Советске глава города ушёл с должности и через некоторое время попал под следствие.
В Зеленоградск переместился бывший руководитель Гусева Александр Китаев, освободив кресло своему заместителю. В Советске и Черняховске главами тоже стали бывшие заместители прежних.
В Черняховске и Гвардейске ротация также вызвана повышением в должности предыдущих управленцев. Сергей Булычев стал вице-губернатором, а Максим Коломиец — министром по муниципальному развитию и внутренней политике. В Славске должность руководителя занял бывший депутат из Балтийска. Управлять самым западном городом России стала депутат Законодательного собрания.
Очевидно, что многие другие муниципалитеты, в том числе Калининград, также ждут кадровые изменения. Но это уже задача 2026 года.