Кадровые перестановки и скрытая угроза: политические итоги 2025 года в Калининградской области

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Ссылка В Калининградской области в 2025 году не было больших выборов. Но это не означает, что на политическом фронте региона царило затишье. О наиболее значимых событиях в сфере политики — в обзоре «Клопс».

Кадры и за кадром Разгул фейков очевидно стал одним из маркеров напряжённой ситуации во внутриполитической жизни региона. Это привело к кадровым изменениям в правительстве Калининградской области. Летом стало известно о назначении главы администрации Черняховска Сергея Булычева вице-премьером регионального правительства. Было объявлено, что в сфере его полномочий — курирование министерства по муниципальному развитию и внутренней политике, минконтроля, службы гостехнадзора, а также вопросы поддержки СВО. Сергей Булычев — ветеран калининградской политики. Он был спикером областной думы, министром развития инфраструктуры и внутренней политики. В ноябре Булычева повысили до заместителя губернатора. Это новая для Калининградской области должность. Раньше вице-губернаторов не было, были только вице-премьеры. Разницы вроде бы и нет, потому что губернатор одновременно занимает должность председателя облправительства. Но если совмещать перестанет, тогда различие, конечно, проявится. В структуре управления региона введена должность ещё одного заместителя губернатора. Её заняла руководитель аппарата Беспрозванных Наталья Шимченок, которая переехала в Калининград вместе со своим шефом. Появилась также беспрецедентная должность первого заместителя губернатора. Её занял бывший глава правительства Тульской области Валерий Шерин. Он также работал в Роскосмосе и руководил горно-металлургическим комплексом Донбасса. Объясняя перестановки, Беспрозванных заявил, что «новая структура позволит перестроить управленческие процессы, сделать их эффективнее и повысить контроль за реализацией проектов». Почему нельзя было справляться прежними механизмами, которыми достаточно эффективно пользовались предыдущие губернаторы, осталось за кадром.