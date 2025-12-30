На Невского установили новый светофор, водители заметили странность, на которую не отреагировали в ГАИ (видео)

ВКонтакте

В Калининграде на улице Александра Невского в районе пересечения с улицей Достоевского появился новый регулируемый пешеходный переход. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Зебра теперь оснащена светофором с кнопкой вызова. Калининградцев просят строго соблюдать правила — пересекать проезжую часть только на зелёный сигнал. Однако у автомобилистов к обновлённому участку уже возникли вопросы.

Вместе со светофором на дороге обустроили островок безопасности, но разметка при этом осталась прежней — двойная сплошная, которая никак не огибает новое препятствие. Фактически бордюрный элемент оказался прямо на полосе движения.

«Как я понял из ГОСТов, такие островки должны быть обозначены линиями, всем положенным. А тут просто едешь и вдруг прямо перед тобой в полосе — бетон», — рассказал читатель «Клопс» Владимир. Его мнение подтверждает и транспортный инженер Василий Вишневский: «Конечно, должны быть отгоны. И в первой, и во второй полосе. Это основа организации движения — обеспечить безопасное восприятие изменений на дороге водителем заранее».

В региональной Госавтоинспекцию редакции пояснили, что на участке идут работы по проекту организации дорожного движения, утверждённому администрацией Калининграда. ГАИ напомнила, что ответственность за это в границах города несёт муниципалитет. Сроки окончания работ и планы по обозначению островка не озвучены.

Тем временем автомобилисты просят городские службы устранить недоработку и привести перекрёсток в соответствие с нормами, поскольку речь идёт о безопасности всех участников движения.