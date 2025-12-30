Дятлова посочувствовала дорожникам после «сложной ночи»: «Чистота» продолжит работать в круглосуточном режиме

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Елена Дятлова посочувствовала дорожникам после «сложной ночи» и отметила, что МБУ «Чистота» продолжит работать в Калининграде в круглосуточном режиме. Об этом сити-менеджер сообщила в своём телеграм-канале во вторник, 30 декабря.

«Сложная ночь выдалась у «Чистоты» — холод, заряды снега и ледяной крупы, порывистый штормовой ветер. И день грядущий не обещает быть легче, метеорологи обещают, что осадки в ближайшие сутки только усилятся. Поэтому продолжим работать в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

Со стороны «Чистоты» в ликвидации последствий непогоды задействовано более 600 человек и вся имеющаяся на предприятии спецтехника. На помощь им приходят коллеги из других муниципальных предприятий. Инспектора муниципального контроля проверяют состояние придомовых территорий, земельных участков рядом с магазинами, ТЦ и офисами.

Телефон дежурного по городу: 59-64-00.