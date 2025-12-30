В Храброво из-за сильного ветра задерживаются 55 рейсов, ещё 6 отменили

ВКонтакте

В Храброво задерживаются 55 рейсов, ещё шесть отменили. Расписание пришлось скорректировать из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта во вторник, 30 декабря.

Проблемы возникли у рейсов на Москву (Домодедово и Шереметьево), Пермь, Уфу, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Калугу, Кировск, Минск и Череповец. Больше всего не повезло пассажирам, которые хотят долететь из Северной столицы в Калининград. Им придётся ждать посадки дольше 13 часов, так как рейс перенесли с 11:05 (30 декабря) на 00:15 (31 декабря).

При задержках пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам. Статус своего рейса можно уточнить через колл-центр аэропорта по телефону: +7 (4012) 550-550 или по онлайн табло.