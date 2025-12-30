10:55

Чтобы не замёрзнуть на остановке: как будет ходить общественный транспорт в Калининграде на новогодние праздники

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде поменяется расписание движения общественного транспорта в последний день 2025 года — 31 декабря. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации. 

Автобусы, трамваи и троллейбусы накануне Нового года закончат работу пораньше. Рейсы будут курсировать до 22:00. 1 января 2026 года движение возобновится с 7:30 утра.

При этом маршрут №16 (ул. Олега Кошевого — завод «Янтарь») будет работать по собственному графику: по режиму рабочего дня 3 января, а также с 5 по 9 января.

Кроме того, отменяются 15 междугородних автобусов. Подробнее читайте в материале «Клопс».

