Чтобы не замёрзнуть на остановке: как будет ходить общественный транспорт в Калининграде на новогодние праздники

В Калининграде поменяется расписание движения общественного транспорта в последний день 2025 года — 31 декабря. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.

Автобусы, трамваи и троллейбусы накануне Нового года закончат работу пораньше. Рейсы будут курсировать до 22:00. 1 января 2026 года движение возобновится с 7:30 утра.

При этом маршрут №16 (ул. Олега Кошевого — завод «Янтарь») будет работать по собственному графику: по режиму рабочего дня 3 января, а также с 5 по 9 января.