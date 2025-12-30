Метель, гололедица, грозы: синоптики рассказали, сколько непогода будет буйствовать в Калининградской области

ВКонтакте

Метель, штормовой ветер, локальные грозы и гололедица будут в регионе в течение суток. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром во вторник, 30 декабря, снегопады уйдут с Полесского, Гвардейского, Гурьевского районов на запад в сторону Калининграда и Правдинска. Вплоть до вечера там будут обильные заряды крупы и мокрого снега.

Днём температура воздуха опустится до -2 °С (на востоке вечером — до -4 °С), а у побережья поднимется до +1 °С.

К вечеру порывы ветра на побережье достигнут 22-25 м/с, в Калининграде и области — до 18-21 м/с. Затем зона пиковых порывов ветра (22-25 м/с) сместится на запад (Балтийская коса — Донское).

«В течение суток ожидаются гололедица, метель, снежные заносы, ухудшение видимости, местами грозы. При возможности лучше воздержаться от использования транспорта», — предупредили синоптики.