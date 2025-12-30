В Калининградском зоопарке поделились тёплыми воспоминаниями о рыси Юдине и жирафе Мэру, которых не стало в этом году

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградский зоопарк в этом году потерял двух своих обитателей — восточно-сибирскую рысь Юдину и самца сетчатого жирафа Мэру. Об этом пресс-служба учреждения напомнила во вторник, 30 декабря.

Рысь Юдина

Восточно-сибирская рысь Юдина умерла 1 октября, ей было 18 лет — это почтенный возраст для этого вида: в среднем рыси живут 15-18 лет, а в дикой природе ещё меньше.

В Калининградском зоопарке Юдина прожила 15 лет. Всё это время рядом с ней был самец по кличке Сатик. Оба животных прибыли из якутского зоопарка «Орто-Дойду». Потомства у пары не появилось, зато, как отмечают сотрудники, между животными сложились необычные, почти родственные отношения — Юдина вела себя как заботливая и опытная «мать», а Сатик оставался более легкомысленным.

Жираф Мэру

5 ноября зоопарк неожиданно потерял сетчатого жирафа Мэру. Самцу также было 18 лет. По данным международной системы ZIMS, которая собирает информацию о животных в зоопарках по всему миру, даже в неволе жирафы редко доживают до 20 лет — чаще всего их возраст ограничивается 15-18 годами.

Мэру приехал в Калининград совсем молодым — в 2008 году его привезли из зоопарка Берлина. Сотрудники до сих пор вспоминают его переезд: жираф долго не решался покинуть прицеп, и посетители наблюдали лишь любопытный глаз и бархатный нос, осторожно выглядывающие наружу.

В зоопарке отметили, что Юдину и Мэру запомнят любопытными, изящными и живыми животными.