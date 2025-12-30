Куршская коса лишилась одной из главных туристических достопримечательностей (фото)

ВКонтакте

На Куршской косе спилили знаменитое дерево-кольцо. Теперь причудливый ствол после консервации станет музейным экспонатом в визит-центре. Об этом в своём телеграм-канале сообщили директор национального парка Анатолий Калина.

По словам Калины, дерево уже давно погибло, на нём совсем не было хвои. Ствол начал гнить изнутри, поэтому стал хрупким и ломким, не выдержал порыва ветра во время последнего шторма и треснул.

«Так как несмотря на все запреты и предупреждения, на экотропе с открытым доступом остаётся вероятность, что рядом с деревом окажется человек, во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций и для обеспечения безопасности посетителей принято решение об уборке опасного объекта», — написал директор нацпарка.