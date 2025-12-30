ВКонтакте

В Калининградской области сформировали 59 аварийных бригад на случай отключения света, в распоряжении которых имеется 92 спецмашины. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад» во вторник, 30 декабря.

«В Калининградской области ожидается мокрый снег, гроза и сильный штормовой ветер. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», — объяснили режим повышенной готовности энергетики.

На случай длительных отключений подготовили 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт, которые при необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Калининградцев просят сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях на энергообъектах по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220, короткий номер для мобильных телефонов — 220.