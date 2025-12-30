Синоптики обещают калининградцам во вторник снежный коллапс

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области за сутки может выпасть до 40 см снега. О потенциальном коллапсе предупреждают специалисты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды во вторник, 30 декабря.

В областном центре уже сформировался покров в несколько сантиметров, состоящий преимущественно из снежной крупы. К концу дня ситуация по осадкам в центре и на западе региона может оказаться критической.