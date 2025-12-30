07:37

Синоптики обещают калининградцам во вторник снежный коллапс

Синоптики обещают калининградцам во вторник снежный коллапс - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области за сутки может выпасть до 40 см снега. О потенциальном коллапсе предупреждают специалисты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды во вторник, 30 декабря.

В областном центре уже сформировался покров в несколько сантиметров, состоящий преимущественно из снежной крупы. К концу дня ситуация по осадкам в центре и на западе региона может оказаться критической.

В Калининградской области 30 декабря снова ожидается усиление северо-западного ветра до 24-28 м/с. Температура упадёт до -2 градусов, а переменная облачность сменится тучами, несущими снежные заряды. На дорогах вероятно появление снежного наката и гололедицы.

