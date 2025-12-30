Калининградцы за 10 лет стали меньше есть фруктов и хлеба и больше мяса и яиц

ВКонтакте

Калининградцы за десять лет с 2015 по 2024 стали меньше есть фруктов, хлеба и молока, и больше яиц, овощей, рыбы и мяса. Об этом сообщает Калининградстат.

Ведомство провело выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. Это метод государственного статистического наблюдения за уровнем жизни населения. В Калининградской области оно охватывает 490 домашних хозяйств — 390 в городской местности и 100 в сельской.

По данным обследования потребление овощей и бахчевых выросло на 4,2%. Если в 2015 году оно составляло 110,7 кг на человека в год, то в 2024 году — 115,3 кг. Самым низким за десятилетие потребление овощей и бахчевых было в 2021 году — 95,9 кг.

Потребление калининградцами мяса и мясопродуктов повысилось на 24,9%. В 2015 году было только 104,2 кг, в 2024-м — 130,1 кг. Самым низким за десятилетие оно зарегистрировано в 2019 году — 94,9 кг на человека.

Яиц жители области стали есть на 22,0% больше. Если в 2015 в год потребляли 241 штуку, то в 2024 — уже 294. Самым низким это значение было в 2016 году — на одного жителя приходилось 236 яиц.

Рыбы и рыбопродуктов жители области в 2024 году употребили на 9,7% больше, чем в 2015 году — 22,6 кг и 20,6 кг. Наиболее скромным за десятилетие потребление рыбы было в 2020 году — 15,4 кг.

Потребление хлебных продуктов за десять лет снизилось на 5,9%. В 2015 в среднем на человека в год приходилось 98,5 кг хлебобулочных изделий, в 2024 году — 92,7 кг. Меньше всего хлеба калининградцы ели в 2021 году — 88,8 кг.

Потребление картофеля сократилось на 13,5%. В 2015 году было 74,9 кг, в 2024-м — 64,8 кг.

Потребление фруктов и ягод в 2024 году по сравнению с 2015 годом упало на 7,8%. Оно составило 65,3 кг и 70,8 кг соответственно. Минимальным потребление фруктов и ягод было в 2022 году — 57,2 кг.

За десять лет стало ниже на 4% потребление молока и молочных продуктов. В 2015 оно составляло 273,4 кг, в 2024 году — 262,5 кг. Меньше всего потребление молока и молочных продуктов на жителя области было в 2019 году — 244,7 кг.

На 8,9% уменьшилось потребление сахара и кондитерских изделий. В 2015 году — 31,3 кг на человека, в 2024 — уже 28,5 кг. Самый низкий показатель отмечен в 2018 и 2019 годах — 28,4 кг.

На 0,7% снизилось потребление растительного масла и других жиров. В 2024 году оно составило 13,4 кг на человека, в 2015 году — 13,5 кг. Минимальное значение в 2021 году — 10,7 кг.