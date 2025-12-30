15:52

После публикации «Клопс» опасную яму на выходе к морю в Отрадном закрыли люком (фото)

Фото: «Клопс»

Между Отрадным и Светлогорском обезвредили опасную яму возле бетонной дороги, ведущей к морю. Об этом «Клопс» сообщили в ответ на официальный запрос. 

«По вашему обращению сотрудником МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» в срочном порядке проведена проверка, — рассказали в администрации. — Установлено, что на ливневой канализации на Живописном проезде отсутствует крышка канализационного люка». Люк на опасную дыру в итоге водрузили. 

О зияющей канализации очевидцы сообщили 23 декабря, согласно отчёту администрации, крышку уложили на место через два дня.

