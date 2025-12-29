Трагедия в общественном транспорте: пассажир умер в калининградском троллейбусе №7

ВКонтакте

В калининградском троллейбусе маршрута №7 скончался пожилой мужчина. Об этом «Клопс» сообщили на предприятии.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 29 декабря, на Московском проспекте (остановка «улица Кутаисская») при следовании из центра города.

Очевидцы утверждают, что мужчине стало плохо на заднем сиденье. Пассажиры вызвали скорую помощь, однако к моменту её прибытия человек уже умер. Обстоятельства произошедшего уточняются.