Власти Зеленоградска рекомендовали жителям 30 декабря не водить детей в сады и школы

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Зеленоградске власти приняли решение сделать посещение детских садов и школ свободным. В муниципалитете уже устраняют первые последствия штормового ветра. Об этом пишет газета «Волна» в понедельник, 29 декабря.

«Уже есть поваленные деревья. Аварийные бригады устраняют последствия. Завтра утром ожидаем усиление ветра. По данным МЧС — до 25-29 м/с», — говорится в сообщении местной администрации.

В приморском городе готовы к удару стихии, в случае необходимости жителям рекомендуют обращаться в единую диспетчерскую службу по телефонам: 8 (40-150) 3-25-95, 4-22-46, +7 (931) 601-00-98,  +7 (800) 200-36-75.

Восток занесёт снегом, а на побережье обрушатся 6-метровые волны: прогноз погоды на последний вторник года.

