Шторм Ханнес вернул на Куршскую косу «угнанный» в Литву песок

Шторм Ханнес, бушевавший в Калининградской области в выходные, вернул на Куршскую косу «угнанный» в Литву песок. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка в понедельник, 29 декабря.

«Северный ветер обычно возвращает массы песка, угнанные ранее в Литву западными ветрами, что благотворно влияет на последующее восстановление авандюны и пляжа. На заливе ветер подпирает воду, и его уровень растёт. Завтра ждём второй штормовой «транш», усугубленный снегопадом», — пояснили на Куршской косе.