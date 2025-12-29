Калининградский аэропорт отменяет и задерживает рейсы из-за непогоды

ВКонтакте

Неблагоприятные погодные условия в Калининградской области привели к задержкам вылетов и отмене рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво в понедельник, 29 декабря.

«Просим это учитывать при планировании поездки в аэропорт. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Статус рейса можно уточнить на сайте аэропорта или позвонив в справочную по телефону +7 (4012) 550-550.

По данным онлайн-табло аэровокзала на 20:30 рейсы 6832 и 6832 авиакомпании «Победа» отменены, задерживается прибытие 15 лайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Самолёты, которые должны были приземлиться ещё в районе 16:40 — 17:00, планируют прибыть в 22:25.

У шести вечерних рейсов задержка пока более гуманная: час - полтора. При этом пассажиры из Перми будут ночевать либо в аэропорту, либо по домам, как и их товарищи по несчастью, купившие билеты на рейс «Аэрофлота» SU1008 из Москвы. Пермский борт сядет в Калининграде вместо 21:45 в 11:25. Самолёт из Шереметьево сместил график с 22:30 до 12:00.