Восток занесёт снегом, а на побережье обрушатся 6-метровые волны: прогноз погоды на последний вторник года

К штормовому ветру, который придёт в Калининградскую область в разгар ночи с 29 на 30 декабря, добавится ещё мокрый снег. На побережье Балтийского моря обрушатся волны высотой 6 метров. Об этом предупредили в региональном МЧС.

По данным портала Метеоред, на востоке региона ожидается до 10-15 см снега уже к утру. В течение вторника сугробы в центральной части, включая Калининград, могут вырасти до 20-25 см, если снежная масса по пути на Землю не превратится в дождь, что также вероятно, утверждают метеорологи.

Метель станет причиной гололедицы и снежного наката на дорогах. Температура воздуха ночью и днём будут балансировать от -2 до +2°С.