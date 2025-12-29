Славские власти рассказали, как будут решать проблемы с водой и канализацией

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Славска рассчитывают, что полная перекладка канализации в городе будет закончена в два раза быстрее запланированного срока — за полтора года вместо трёх. Об этом в понедельник, 29 декабря, заявил глава муниципалитета Сергей Яцков в эфире, организованном Центром управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте».

«Вопрос канализации для Славска очень наболевший. Спасибо большое региональному правительству. Выделили на три года 330 млн рублей на полную перекладку всех канализационных сетей с запуском очистных сооружений. Это большие деньги. И без правительства это невозможно было сделать», — отметил чиновник.

Как подчеркнул Сергей Яцков, подрядчик — калининградская компания.

«Очень активно работают. Уже закрыли 10 процентов работ. Хотя мы отыграли конкурс не так давно, они начали работать с августа. И они планируют вместо трёх лет за полтора года все работы провести».

Глава муниципалитета признал, что работы вызывают неудобство для местных жителей, потому что перекапываются дороги.

«Мы стараемся везде, где это возможно, пройти по зелёным насаждениям. Но Славск, как известно, ниже уровня моря, и очень часто у нас везде мелиоративные канавы, поэтому часто приходится вскрывать асфальт. У подрядчика восстановление всех дорог заложено в смету. Асфальтирование будем производить по итогам, когда работы будут закончены», — сообщил чиновник.

По словам Сергея Яцкова, в городские очистные сооружения будут сбрасываться стоки местного молокоперерабатывающего предприятия. Это позволит убрать неприятный запах, от которого сейчас страдают жители.

В Славском районе также существуют проблемы с водой. Как отметил глава муниципалитета, она плохого качества, сети крайне изношены и очень много утечек.

«И очень большие проблемы с их устранением. Местное предприятие оперативно отреагировать не может — недостаточно и коллектива, и финансового обеспечения. Мы на следующий год сделали муниципальную программу по устранению этих утечек. Стоимость — три миллиона рублей. Определили подрядчика, который будет оперативно решать проблемы», — добавил глава администрации.

В некоторых населённых пунктах придётся полностью перекладывать водопровод. В частности, это посёлок Мысовка.

«Мы ведём туда ответвление длиной 8 км, потому что там нет хорошей воды в скважинах — она вся солёная. В посёлке Вишнёвка — 12 км трасса водопровода. Если не будет сильных морозов, то до 1 марта закончим, и люди получат воду», — проинформировал Яцков.