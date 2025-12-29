17:50

Как Дед Мороз с мешком конфет прокатился по Калининграду и собрал коллекцию стихов и улыбок (фото)

  1. Калининград
Автор:
Как Дед Мороз с мешком конфет прокатился по Калининграду и собрал коллекцию стихов и улыбок (фото) - Новости Калининграда | Фото читателя
Как Дед Мороз с мешком конфет прокатился по Калининграду и собрал коллекцию стихов и улыбок (фото) - Новости Калининграда | Фото читателя
Фото читателя

В Калининграде за несколько дней до Нового года в одном из автобусов №103 пассажиров встречает сидящий за рулём Дед Мороз, а обилечивает — Снегурочка. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы. 

По словам людей, помимо хорошего настроения от праздничного антуража можно получить подарок. За стишок — конфета. А в ответ — целая подборка эмоций от пассажиров. По пути от Гурьевска до Центрального рынка самым популярным стал стих «В лесу родилась ёлочка». 

«Сколько живу в Калининграде — никогда такого не видел. Ну гирлянды, да. А вот чтоб сам Дед Мороз в автобусе… Сказка! Мелочь, но так приятно — весь день улыбка не сходит», — говорит калининградец Алексей.

Многие пассажиры хотят сфотографироваться с новогодним экипажем. Удаётся сделать это не всем: так как от дороги Дед Мороз отвлекаться всё же не может.

На прошлой неделе в городе появился новогодний трамвай.

4 619
Общественный транспорт
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать