На новогодние праздники в Калининградской области не будут ходить 15 междугородних автобусов: список отменённых рейсов

В Калининградской области в праздничные дни января 2026 года несколько междугородних автобусных рейсов выполняться не будет. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале.
Некоторые маршруты полностью отменены на весь праздничный период, по другим — рейсы не состоятся в конкретные дни. Ниже — список автобусов и даты, когда они не будут работать.
Рейсы, которые не выполнятся в праздничные дни:
№104 Калининград — Ярославское
1 января 2026 — все рейсы отменены
№108 Калининград — Светлый
1, 2 и 7 января 2026
№134 Калининград — Славинск
С 1 по 11 января 2026
№150 Калининград — Малое Исаково
С 31 декабря 2025 по 11 января 2026
№156 Калининград — Большая Поляна
1, 2, 3, 6 и 7 января 2026
№157 Калининград — Знаменск
1, 2 и 7 января 2026
№173 Калининград — Правдинск
1, 2, 3, 6 и 7 января 2026
№205Э Калининград — Светлый
1 января 2026
№207Э Калининград — Балтийск
1 января 2026
№307 Светлый — Балтийск
С 31 декабря 2025 по 11 января 2026
№341 Гвардейск — Полесск
С 1 по 4 января 2026
№346 Гусев — Нестеров
1 и 2 января 2026
№348 Гусев — Нестеров
1 и 2 января 2026
№363 Озерск — Черняховск
1 января 2026
№384 Гусев — Пугачёво
1 и 2 января 2026
Все межмуниципальные автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. Пассажирам, планирующим поездки в праздничные дни, рекомендуется заранее проверять актуальность расписания на официальных сайтах перевозчиков или в автовокзалах. В самом Калининграде отменять автобусные маршруты не будут.
Под конец года в Калининграде на прежний маршрут вернулся трамвай №5.