На новогодние праздники в Калининградской области не будут ходить 15 междугородних автобусов: список отменённых рейсов

В Калининградской области в праздничные дни января 2026 года несколько междугородних автобусных рейсов выполняться не будет. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале.

Некоторые маршруты полностью отменены на весь праздничный период, по другим — рейсы не состоятся в конкретные дни. Ниже — список автобусов и даты, когда они не будут работать.

Рейсы, которые не выполнятся в праздничные дни:

№104 Калининград — Ярославское

1 января 2026 — все рейсы отменены

№108 Калининград — Светлый

1, 2 и 7 января 2026

№134 Калининград — Славинск

С 1 по 11 января 2026

№150 Калининград — Малое Исаково

С 31 декабря 2025 по 11 января 2026

№156 Калининград — Большая Поляна

1, 2, 3, 6 и 7 января 2026

№157 Калининград — Знаменск

1, 2 и 7 января 2026

№173 Калининград — Правдинск

1, 2, 3, 6 и 7 января 2026

№205Э Калининград — Светлый

1 января 2026

№207Э Калининград — Балтийск

1 января 2026

№307 Светлый — Балтийск

С 31 декабря 2025 по 11 января 2026

№341 Гвардейск — Полесск

С 1 по 4 января 2026

№346 Гусев — Нестеров



1 и 2 января 2026

№348 Гусев — Нестеров

1 и 2 января 2026

№363 Озерск — Черняховск



1 января 2026

№384 Гусев — Пугачёво