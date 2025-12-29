17:11

На новогодние праздники в Калининградской области не будут ходить 15 междугородних автобусов: список отменённых рейсов

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области в праздничные дни января 2026 года несколько междугородних автобусных рейсов выполняться не будет. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале. 

Некоторые маршруты полностью отменены на весь праздничный период, по другим — рейсы не состоятся в конкретные дни. Ниже — список автобусов и даты, когда они не будут работать.

Рейсы, которые не выполнятся в праздничные дни:

№104 Калининград — Ярославское

  • 1 января 2026 — все рейсы отменены

№108 Калининград — Светлый

  • 1, 2 и 7 января 2026 

№134 Калининград — Славинск

  • С 1 по 11 января 2026 

№150 Калининград — Малое Исаково

  • С 31 декабря 2025 по 11 января 2026 

№156 Калининград — Большая Поляна

  • 1, 2, 3, 6 и 7 января 2026 

№157 Калининград — Знаменск 

  • 1, 2 и 7 января 2026 

№173 Калининград — Правдинск

  • 1, 2, 3, 6 и 7 января 2026 

№205Э Калининград — Светлый

  • 1 января 2026 

№207Э Калининград — Балтийск

  • 1 января 2026 

№307 Светлый — Балтийск

  • С 31 декабря 2025 по 11 января 2026 

№341 Гвардейск — Полесск

  • С 1 по 4 января 2026

  • №346 Гусев — Нестеров

    1 и 2 января 2026 

№348 Гусев — Нестеров

  • 1 и 2 января 2026

  • №363 Озерск — Черняховск

    1 января 2026

№384 Гусев — Пугачёво

  • 1 и 2 января 2026

  • Все межмуниципальные автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. Пассажирам, планирующим поездки в праздничные дни, рекомендуется заранее проверять актуальность расписания на официальных сайтах перевозчиков или в автовокзалах. В самом Калининграде отменять автобусные маршруты не будут.

