Что почём в Калининграде: предновогодний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица)

«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. Мы составили список из 20 самых распространённых товаров и прошлись по магазинам в понедельник, 29 декабря. Мы решили выяснить, как изменились цены на продукты перед Новым годом.

Мы обошли торговые точки по следующим адресам: 

  • «Спар» на Багратиона, 91;
  • «Городок» на Багратиона, 158;
  • «Пятёрочка» на Баранова, 30;
  • «Баzа» на Полоцкой, 45.
Товар Пятёрочка Спар Городок Баzа
Картофель, кг46,9949,9952,90
Лук репчатый, кг79,9959,90
Морковь, кг59,9059,9954,90
Свёкла, кг54,9949,9952
Капуста, кг58,9959,9947,90
Огурец, кг300229,99399,90
Помидор, кг139,99199,99289,90
Яблоко сезонное, кг11399,99139,90
Молоко, 2,5% 900 мл97,99109,9998110
Батон, 350 г32,9932,994439
Яйцо, десяток (1 категория)99,9999,9999,99
Курица, кг247,99219,99
Фарш домашний, 300 г199,99179,99206
Гречка, 900 г42,9949,9949,9959
Макароны, 300 г (упаковка)20,5920,994951
Соль, кг19,9929,9923,9029
Сахар, 800 г67,9976,9978,9089
Мука, кг64,9938,3964
Масло подсолнечное, 1 л139,99149,99109,90159
Сливочное масло 72,5%, упаковка130,99199,98150155

Где что дешевле

Самое недорогое масло удалось найти в «Пятёрочке»: упаковка марки «Честный знак» стоит 130,99. В эту торговую точку выгоднее отправляться за помидорами, гречкой, сахаром. За мукой, свёклой, фаршем и курицей и яблоками — в «Спар». В «Городке» самые недорогие капуста и морковь.

Что почём в Калининграде: предновогодний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Как изменились цены за месяц

Существеннее всего подорожали огурцы. В ноябре этот товар можно было найти за 169,99 рублей. Теперь самые доступные стоят 229,99 руб. за килограмм, а в «Городке» за сорт с гладкими плодами просят 399,90. Выросли в цене и картофель, свёкла, капуста.

В сравнении с прошлым месяцем подешевели яйца. В ноябре десяток первой категории стоил в большинстве магазинов больше ста рублей, в конце декабря — 99,99 руб. Упали в цене и макароны: в ноябре самая дешёвая пачка «паутинки» обходилась в 32 руб., а перед Новым годом — 20,5 руб.

Мониторинг цен «Клопс» проводил также в ноябре, октябре

Потребительский рынок
