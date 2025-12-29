Что почём в Калининграде: предновогодний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица)

«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. Мы составили список из 20 самых распространённых товаров и прошлись по магазинам в понедельник, 29 декабря. Мы решили выяснить, как изменились цены на продукты перед Новым годом.
Мы обошли торговые точки по следующим адресам:
- «Спар» на Багратиона, 91;
- «Городок» на Багратиона, 158;
- «Пятёрочка» на Баранова, 30;
- «Баzа» на Полоцкой, 45.
|Товар
|Пятёрочка
|Спар
|Городок
|Баzа
|Картофель, кг
|46,99
|49,99
|52,90
|—
|Лук репчатый, кг
|—
|79,99
|59,90
|—
|Морковь, кг
|59,90
|59,99
|54,90
|—
|Свёкла, кг
|54,99
|49,99
|52
|—
|Капуста, кг
|58,99
|59,99
|47,90
|—
|Огурец, кг
|300
|229,99
|399,90
|—
|Помидор, кг
|139,99
|199,99
|289,90
|—
|Яблоко сезонное, кг
|113
|99,99
|139,90
|—
|Молоко, 2,5% 900 мл
|97,99
|109,99
|98
|110
|Батон, 350 г
|32,99
|32,99
|44
|39
|Яйцо, десяток (1 категория)
|99,99
|99,99
|99,99
|—
|Курица, кг
|247,99
|219,99
|—
|—
|Фарш домашний, 300 г
|199,99
|179,99
|206
|—
|Гречка, 900 г
|42,99
|49,99
|49,99
|59
|Макароны, 300 г (упаковка)
|20,59
|20,99
|49
|51
|Соль, кг
|19,99
|29,99
|23,90
|29
|Сахар, 800 г
|67,99
|76,99
|78,90
|89
|Мука, кг
|64,99
|38,39
|64
|—
|Масло подсолнечное, 1 л
|139,99
|149,99
|109,90
|159
|Сливочное масло 72,5%, упаковка
|130,99
|199,98
|150
|155
Где что дешевле
Самое недорогое масло удалось найти в «Пятёрочке»: упаковка марки «Честный знак» стоит 130,99. В эту торговую точку выгоднее отправляться за помидорами, гречкой, сахаром. За мукой, свёклой, фаршем и курицей и яблоками — в «Спар». В «Городке» самые недорогие капуста и морковь.
Как изменились цены за месяц
Существеннее всего подорожали огурцы. В ноябре этот товар можно было найти за 169,99 рублей. Теперь самые доступные стоят 229,99 руб. за килограмм, а в «Городке» за сорт с гладкими плодами просят 399,90. Выросли в цене и картофель, свёкла, капуста.
В сравнении с прошлым месяцем подешевели яйца. В ноябре десяток первой категории стоил в большинстве магазинов больше ста рублей, в конце декабря — 99,99 руб. Упали в цене и макароны: в ноябре самая дешёвая пачка «паутинки» обходилась в 32 руб., а перед Новым годом — 20,5 руб.