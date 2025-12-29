Что почём в Калининграде: предновогодний обзор цен на продукты в супермаркетах (таблица)

Самое недорогое масло удалось найти в «Пятёрочке»: упаковка марки «Честный знак» стоит 130,99. В эту торговую точку выгоднее отправляться за помидорами, гречкой, сахаром. За мукой, свёклой, фаршем и курицей и яблоками — в «Спар». В «Городке» самые недорогие капуста и морковь.

Как изменились цены за месяц

Существеннее всего подорожали огурцы. В ноябре этот товар можно было найти за 169,99 рублей. Теперь самые доступные стоят 229,99 руб. за килограмм, а в «Городке» за сорт с гладкими плодами просят 399,90. Выросли в цене и картофель, свёкла, капуста.

В сравнении с прошлым месяцем подешевели яйца. В ноябре десяток первой категории стоил в большинстве магазинов больше ста рублей, в конце декабря — 99,99 руб. Упали в цене и макароны: в ноябре самая дешёвая пачка «паутинки» обходилась в 32 руб., а перед Новым годом — 20,5 руб.