Пока пустой, медленный и с курящей бригадой: в Калининграде вернулся на прежний маршрут трамвай №5 (фоторепортаж)

Ссылка В Калининграде возобновилось движение трамваев №5 по прежнему маршруту — до улицы Бассейной через Советский проспект и Фестивальную аллею. Как поехали вагоны и что бросилось в глаза — в репортаже «Клопс».

В понедельник, 29 декабря, трамваи №5 пошли по старой схеме. Начало движения возобновилось почти незаметно. Информацию не разместили ни на электронных табло, ни на остановках. Более того, на проспекте Мира продолжает висеть объявление о перекрытии до 31 декабря.

На табло в районе Нарвской трамваев нет вовсе — как будто маршрут всё ещё не работает. Утренние рейсы в итоге прошли практически вхолостую: в салоне по 5–10 человек, многие вагоны идут полупустыми.

Медленнее, чем до ремонта Парадоксально, но после дорогостоящих работ трамваи по Фестивальной Аллее и проспекту Мира идут медленнее, чем до реконструкции. Новые рельсы визуально выглядят неровно, а поездка ощущается не как по обновлённой магистрали, а как по временному пути.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

На двух участках — Фестивальная аллея и кольцо на Бассейной — продолжается благоустройство. Самыми пострадвшими в этой ситуации оказались снова наиболее беззащитные участники движения — пешеходы. Людям приходится идти по проезжей части, прыгать через рельсы или пробираться через грязные буераки. Временные тротуары и безопасные переходы отсутствуют.

Конечная Бассейная: курят рядом с пассажирами На конечной остановке трамваев выложили плиткой подход к павильону и пешеходному переходу. Сам павильон остался в духе советского прошлого. Местные жители недоумевают: почему нельзя было сразу сделать высокую платформу, как на улице 9 Апреля? Из-за продолжающихся работ на кольце посадка и высадка проходят в одной точке. Водитель и кондуктор, завершив рейс, сразу вышли из вагона и закурили прямо рядом с пассажирами, у самого остановочного павильона. По их словам, руководство предприятия не предусмотрело для персонала ни комнаты отдыха, ни отдельного места для перекура.

Остатки стройки, испорченная плитка и забытые правила Ремонт оставил впечатляющий след: на остановке в районе Красной штабелями уложены бетонные шпалы. Складывается ощущение, что находишься на опасной стройплощадке. Велопешеходная часть Фестивальной аллеи, по которой проезжала тяжёлая техника, тоже пострадала: в некоторых местах плитка продавлена. Возвращение маршрута №5 состоялось — но, скорее, как черновой эскиз, чем как завершённый проект. Работы продолжаются. Когда трамвай снова поедет быстро и удобно — вопрос открыт.