Треть калининградцев думают сменить работу в первой половине 2026 года — опрос

Треть жителей Калининградской области думают сменить работу в первой половине 2026 года. Об этом говорят результаты опроса «Авито Работы» и «Авито Рекламы», опубликованные в понедельник, 29 декабря.

31% респондентов из региона рассматривают смену места в этот период. 33% из них готовы сделать этот шаг в течение первого квартала, 35% пока не определились со сроками и допускают изменения в течение полугода, а 27% рассчитывают найти новую работу в течение всего 2026 года. Почти половина опрошенных — 49% — не планируют менять работу в ближайшие 12 месяцев.

Основным мотивом для смены работодателя остаётся доход: об этом заявили 56% участников опроса. Желание изменить условия труда — график или формат работы — назвали 27% респондентов. Отсутствие карьерных перспектив в своей сфере отметили 19%, столько же заинтересовались переходом в другую отрасль. Ещё 24% хотят развиваться и осваивать новые направления, а для 18% текущая работа не совпадает с жизненными целями.

При выборе между похожими вакансиями решающим фактором остаётся конкурентная заработная плата — её указали 55% соискателей. Гибкий график важен для 47% опрошенных, бонусы и премии — для 35%, возможности обучения и повышения квалификации — для 33%. Комфортную атмосферу в коллективе ценят 26% респондентов, более высокую должность — 24%, прозрачность карьерных перспектив — 19%.

Ситуацию на рынке труда большинство соискателей оценивают как умеренно стабильную. Почти половина респондентов (49%) считают её средней — вакансий достаточно, но выбор ограничен и условия чаще всего типовые. Удовлетворительной ситуацию назвали 27% участников опроса, а хорошей — лишь 19%.

«Новый год всё чаще становится временем карьерных перезагрузок: соискатели стремятся к более высоким доходам, гибким условиям труда и новым профессиональным вызовам. В такой ситуации работодателям важно не только публиковать вакансии, но и привлекать к ним внимание с помощью рекламы», — отметил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.