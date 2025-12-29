В Калининграде несколько улиц остались без света после отключения кабельной линии (обновлено)

ВКонтакте

В Калининграде несколько улиц утром в понедельник, 29 декабря, остались без света после отключения кабельной линии. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в пресс-службе «Россети Янтарь».

О ЧП рассказали жители ул. Красной. Позже стало известно, что отключения коснулись ещё трёх улиц и одного проспекта.

«Энергетики восстанавливают электроснабжение улиц Красной, Чайковского, Зоологической, Ермака и проспекта Победы в Калининграде после отключения кабельной линии 6 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам», — рассказали в пресс-службе «Россети Янтарь».

Обновлено в 11:25

«Энергетики оперативно восстановили электроснабжение улиц Красной, Чайковского, Зоологической, Ермака и проспекта Победы. <...> В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объёме», — добавили в компании.

Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии: 8 800 220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).